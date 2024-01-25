بوتين: في بعض البلدان تناسوا أنه يجب العيش وفقا لعقولهم

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنهم في بعض البلدان، تناسوا القول المأثور بأنه يجب على الإنسان العيش وفقا لعقله وليس حسب عقول الآخرين، وهذا لن يجلب لهم أي خير.

وأضاف الرئيس الروسي خلال لقاء مع طلاب من جامعات مقاطعة كالينينغراد: "هذا هو القول الذي تحدثتم عنه، تمت ترجمته بطرق مختلفة، لكن أعجبتني هذه الترجمة التي طرحت من قبلكم: أعرف كيف تستخدم عقلك- صحيح جدا. ماذا يمكننا أن نقول، يجب أن يكون الأمر كذلك. يجب السعي نحو ذلك. وفي بعض البلدان المجاورة لنا، تم نسيان هذه الأطروحة".

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وتابع الرئيس بوتين القول: "الجميع، أو على الأقل كثيرون، يعيشون وفقا لعقول الآخرين. وهذا لن يجلب لهم أي خير. لن يجلب الخير بتاتا".

وشدد رئيس الدولة على ضرورة الاسترشاد بهذه الأفكار الأساسية، ويجب العيش وفقا للعقل الذاتي.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين "انطلق إلى كالينينغراد اليوم، وسيعقد هناك لقاء مع طلاب وأساتذة الجامعة التي تحمل اسم كانط، وسيلتقي أيضا بحاكم المنطقة أنطون أليخانوف، وسيعقد اجتماعا حول تطوير منطقة كالينينغراد".

المصدر: نوفوستي