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روسيا.. اعتراض 1200 كغ من الكوكايين قادمة من بلجيكا

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روسيا.. اعتراض 1200 كغ من الكوكايين قادمة من بلجيكا
Sputnik
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أعلنت الجمارك الروسية اعتراض 1200 كغ من الكوكايين في ميناء سانت بطرسبرغ شمال غربي البلاد قادمة من بلجيكا.

وجاء في بيان الجمارك: "تم ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين بالتعاون بين إدارة الجمارك وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سانت بطرسبرغ، بلغ وزنها أكثر من 1200 كيلوغرام من المخدرات تتجاوز قيمتها 13 مليار روبل (حوالي 150 مليون دولار)".

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وأضاف البيان: "قام ضباط الجمارك بتفتيش حاوية وصلت من بلجيكا، وبين أكياس القهوة وجدوا قوالب مستطيلة مع مسحوق أبيض مضغوط" وأكد الفحص أن المادة البيضاء كوكايين.

وفي ديسمبر الماضي ضبطت جمارك مرفأ بطرسبرغ 100 كغ من الكوكايين في حاويات للموز قادمة من بلجيكا أيضا.

المصدر: نوفوستي

 

 

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