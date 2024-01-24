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فرض حالة الطوارئ في ساخالين شرق روسيا إثر عاصفة ثلجية (فيديو)

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فرض حالة الطوارئ في ساخالين شرق روسيا إثر عاصفة ثلجية (فيديو)
Sputnik
مدينة يوجنو ساخالينسك، جزيرة ساخالين، روسيا
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أعلنت السلطات في جزيرة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي إغلاق المدارس في المناطق الجنوبية للجزيرة غدا والتحول للتعليم عن بعد، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية جراء عاصفة ثلجية.

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وتم إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة ساخالين اليوم الأربعاء بسبب الثلوج الكثيفة التي غطت المنطقة منذ أمس الثلاثاء.

وأعلنت الطوارئ حالة التأهب يومي 24 و25 يناير في 10 بلديات جنوب ساخالين.

وتأخرت 33 رحلة جوية داخلية ودولية في مطار ساخالين، وتم تأجيل 20 منها حتى الخميس.

كما تم الحد من حركة وسائل النقل على 8 طرق سريعة.

المصدر: نوفوستي

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