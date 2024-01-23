محكمة روسية تلزم امرأة سقطت من نافذتها على سيارة متوقفة بتعويض إصلاحها

قضت محكمة بمدينة مونتشيغورسك في مقاطعة مورمانسك شمال غربي روسيا بإلزام امرأة سقطت من نافذة شقتها على سيارة بالقرب من منزلها، بتعويض صاحب السيارة بـ112 ألف روبل (1300 دولار).

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وجاء في قرار المحكمة: "تلزم المدعى عليها بتعويض الأضرار المادية والتكاليف القانونية للمدعي".

وفي مايو 2023 قامت المدعى عليها بغسل النوافذ في شقتها وسقطت من النافذة على سيارة بالقرب من منزلها، مما أسفر عن تحطم سطحها.

وبلغت كلفة إصلاح السيارة 112 ألف روبل، غير أن المرأة رفضت تعويض صاحبها طوعا.

المصدر: نوفوستي