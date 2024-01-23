مصرع شخص وإصابة 3 آخرين هاجمهم ذئب جنوبي روسيا

أعلن رئيس منطقة بيتوخوفسكي في مقاطعة كورغان الروسية أنطون فولكوف مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، هاجمهم ذئب في إحدى قرى المنطقة.

إقرأ المزيد

وكتب فولكوف على "تلغرام": "هاجم الذئب 4 من سكان القرية ولسوء الحظ، لم ينجح الأطباء في إنقاذ امرأة وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة".

وأضاف أن المصابين الآخرين يتلقون العلاج الضروري وحالتهم غير خطير، وأن الصيادين قتلوا الذئب.

وأشار إلى أن هذا أول حادث لهجوم ذئب في المنطقة، وأن الهيئات المعنية بالتعاون مع الصيادين تتخذ إجراءات وقائية لاستبعاد احتمال وجود حيوانات أخرى في أراضي القرية أو بالقرب منها.

المصدر: نوفوستي