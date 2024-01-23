 
مباشر

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين هاجمهم ذئب جنوبي روسيا

أخبار روسيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين هاجمهم ذئب جنوبي روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wu2n

أعلن رئيس منطقة بيتوخوفسكي في مقاطعة كورغان الروسية أنطون فولكوف مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، هاجمهم ذئب في إحدى قرى المنطقة.

إقرأ المزيد
شاهد.. دب يهاجم عمالا في جمهورية ساخا الروسية (فيديو)
شاهد.. دب يهاجم عمالا في جمهورية ساخا الروسية (فيديو)

وكتب فولكوف على "تلغرام": "هاجم الذئب 4 من سكان القرية ولسوء الحظ، لم ينجح الأطباء في إنقاذ امرأة وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة".

وأضاف أن المصابين الآخرين يتلقون العلاج الضروري وحالتهم غير خطير، وأن الصيادين قتلوا الذئب.

وأشار إلى أن هذا أول حادث لهجوم ذئب في المنطقة، وأن الهيئات المعنية بالتعاون مع الصيادين تتخذ إجراءات وقائية لاستبعاد احتمال وجود حيوانات أخرى في أراضي القرية أو بالقرب منها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا