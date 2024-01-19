كليموف: النظام الانتخابي الروسي محمي جيدا

صرح رئيس لجنة صون سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف بأن النظام الانتخابي الروسي محمي بشكل موثوق، مشيرا إلى أنه تم القيام بكل ما هو ضروري مع مراعاة التحديات الجديدة.

وقال كليموف لقناة "روسيا-24": "أود أن أبدأ بأن النظام الانتخابي الروسي محمي بشكل جيد وموثوق، ومحمي من الناحية الفنية، لقد تم إنجاز كل ما هو ضروري على المستوى التنظيمي، مع مراعاة التحديات الجديدة".

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ولفت كليموف الانتباه إلى حقيقة أن الوعي القانوني لدى المواطنين الروس زاد أيضا، مشيرا إلى أنه "مع ذلك، يحاول منتقدونا، أو بالأحرى أعداؤنا، استغلال هذه الفترة لخلق ارتباك في الفضاء المعلوماتي، ومحاولة زعزعة الإيمان بالأشخاص الموجودين، وإيمان الأشخاص الذين هم ناخبونا".

وأضاف: "علاوة على ذلك، يتم بث هذا إلى الفضاء المحيط بنا من خلال وسائل الإعلام الدولية وداخل البلاد".

ويذكر أن التشريعات الانتخابية الروسية تنص على جمع المرشح تواقيع 300 ألف مواطن بغية تؤهله لخوض الانتخابات، فيما جمعت حملة بوتين حتى الآن أكثر من 2.5 مليون توقيع.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن مستوى دعم المواطنين الروس للرئيس فلاديمير بوتين في هذا العام، وصل إلى أعلى مستوياته.

وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه صندوق "الرأي العام" للدراسات الاجتماعية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحظى بثقة 79% من الروس.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث ستكون الانتخابات الأولى في البلاد التي تستمر 3 أيام بناء على طلب المواطنين لإتاحة الوقت الكافي لهم للتصويت، فيما سيتاح التصويت عن بعد في معظم مناطق البلاد عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الروسية.

المصدر: نوفوستي+RT