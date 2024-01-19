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بيسكوف: ما شهدته جمهورية باشكيريا الروسية مظاهر فردية

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بيسكوف: ما شهدته جمهورية باشكيريا الروسية مظاهر فردية
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن جمهورية باشكيريا الروسية لم تشهد أي أعمال شغب أو احتجاجات، بل مظاهر فردية من اختصاص الشرطة والسلطات المحلية.

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وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "لا أوافق على اعتبار ما حدث في باشكيريا أنه "أعمال شغب واسعة أو احتجاجات حاشدة". لا تشهد الجمهورية أي أعمال شغب أو احتجاجات، بل مظاهر فردية تقتصر مواجهتها على اختصاص الشرطة والسلطات المحلية".

وقال: "أكرر مرة أخرى: هذه المظاهر تندرج في اختصاص السلطات المحلية، وإن نظمت هناك مظاهرات غير مرخصة، سيتم التعامل معها حسب مواد حددها القانون، ولا أعني هنا مصطلحا عبثيا، بل مصطلحا يحدد عدد الأشخاص المشاركين في هذه المظاهر حسب القانون... ومن وجهة النظر غير القانونية، لا أوافق على أن هذه الأحداث كانت نوعا من أعمال الشغب الجماعي".

ووقعت أعمال شغب فردية مؤخرا أمام محكمة مقاطعة بايماكسكي بجمهورية باشكيريا، احتجاجا على حكم قضائي بالسجن 4 سنوات صدر ضد الناشط فائل ألتشينوف بعد إدانته بالتحريض على الكراهية على أساس عرقي، حيث تهجّم لفظا في تجمع جماهيري على قوميات بعينها في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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