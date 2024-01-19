روسيا.. نجاح اختبار أول نظام ملاحة محلّي للمسيّرات المدنية

أعلن مدير شركة "سيك إيروسكريبت" أليكسي خريبونوف نجاح اختبار أول نظام ملاحة محلي الصنع للطائرات المدنية المسيّرة في روسيا.

وقال خريبونوف: "هذا أول اختبار لخدمة ملاحة حركة المسيرات المدنية في روسيا، سيسمح لجميع المستخدمين بتلقي المعلومات حول الطقس وتحديد إحداثيات المسيرات الأخرى لتجنب الحوادث".

وأضاف: "أولى الرحلات التجريبية المشتركة للمسيرات انطلقت من مطار "بوتيلوفو" على بعد 70 كيلومترا من مدينة سانت بطرسبرغ شمال غربي روسيا، وتم استخدام منصة "نيبوسفود" الرقمية للتحكم بها. واستنادا إلى الخوارزميات تحذر المنصة المستخدمين من المسيرات الأخرى في الجو".

وقال: "تتم معالجة معلومات المسيرات باستخدام أنظمة مراقبة الحركة الجوية المعتمدة في الملاحة الجوية، حيث أنها تنقل البيانات المتعلقة بموقع المسيرات إلى المستخدمين ومركز التحكم، وبدمج أنظمة تحكم المسيرات في المنصة الرقمية، لم يعد المستخدمون بحاجة إلى معدات مراقبة إضافية".

وختم قائلا: "اليوم يمكن أن تطير آلاف المسيرات في وقت واحد في سماء روسيا، والتي يمكن أن تتجاوز كثافتها بشكل كبير الكثافة المحتملة للرحلات الجوية المأهولة خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة".

المصدر: نوفوستي