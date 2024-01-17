بوتين يزور مقر حملته الانتخابية في موسكو لأول مرة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مقره الانتخابي الذي يقع في مبنى "غوستيني دفور" بالعاصمة الروسية موسكو في أول حدث له كمرشح لرئاسة روسيا في الانتخابات المقبلة.

ويخطط بوتين للتواصل مع المتطوعين ومدراء المقر.

وسبق وتلقى مقر الحملة توقيعات التأييد من 58 مقاطعة، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا أيام 15 و16 و17 مارس القادم.

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ويذكر أن التشريعات الانتخابية الروسية تنص على جمع المرشح تواقيع 300 ألف مواطن تؤهله لخوض الانتخابات، فيما جمعت حملة بوتين حتى الآن أكثر من 2.5 مليون توقيع.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن مستوى دعم المواطنين الروس للرئيس فلاديمير بوتين في هذا العام، وصل إلى أعلى مستوياته.

وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه صندوق "الرأي العام" للدراسات الاجتماعية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحظى بثقة 79% من الروس.

المصدر: تاس