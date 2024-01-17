الكرملين يكشف ما جرى خلال اللقاء بين بوتين ووزيرة خارجية بيونغ يانغ

قال المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف إن الموضوع الرئيسي لمناقشات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي كان تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار بيسكوف إلى أن "المناقشات دارت في العموم حول العلاقات الثنائية، وحول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وتبادل وجهات النظر حول الشؤون الدولية الراهنة الأكثر حيوية. وانصب التركيز الرئيسي على تطوير العلاقات الثنائية".

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وأكد بيسكوف أن بيونغ يانغ شريك مهم، وأن موسكو تهدف إلى تطوير العلاقات في كافة المجالات "بما فيها الملموسة والحساسة منها".

هذا وقد استقبل الرئيس الروسي الوزيرة تشوي سونغ هي في مبنى الكرملين يوم أمس الثلاثاء.

وفي سبتمبر الماضي زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون روسيا على رأس وفد تمثيلي كبير.

ووصل في إطار الزيارة إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية، وزار عدة مدن في الشرق الأقصى الروسي، وأجرى مباحثات مع بوتين.

وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن زيارته لروسيا ستكون بمثابة لحظة مهمة لتحويل العلاقات الثنائية إلى علاقة تعاون استراتيجي غير قابلة للكسر.

المصدر: نوفوستي