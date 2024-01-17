بيسكوف يعلن احتمال العفو عن بعض فئات النساء السجينات في روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موضوع العفو عن بعض فئات النساء المدانات مدرجة على جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر بيسكوف، في حديث لوكالة نوفوستي، أنه تم إعطاء التعليمات اللازمة في هذا المجال، ويجري الآن البحث عن الأشكال القانونية المناسبة.

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وأشار بيسكوف إلى أنه تم التطرق إلى مسألة العفو عن النساء المدانات بجرائم غير عنيفة، خلال اجتماع بين الرئيس مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان العام الماضي.

خلال ذلك اللقاء، قال الرئيس بوتين إنه من الضروري اتخاذ قرارات بشأن العفو عن فئات معينة من النساء السجينات بسبب جرائم غير عنيفة.

اليوم الأربعاء، تم على موقع الكرملين نشر قائمة التوجيهات الرئاسية التي صدرت في ختام الاجتماع.

وأضاف بيسكوف: "موضوع العفو مدرج على جدول أعمال رئيس الدولة، خاصة وأنه أعطى في هذا الصدد التعليمات اللازمة مباشرة بعد اجتماع مجلس حقوق الإنسان. وبالفعل، لم يتم إدراج هذا البند في قائمة التعليمات الرئاسية، لأنه يتم الآن وضع الأساليب الفردية والمناسبة. حاليا يتم البحث عن الأشكال القانونية التي تسمح بتنفيذ ذلك".

المصدر: نوفوستي