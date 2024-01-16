بوتين: تماسك المجتمع الروسي ومتانة الاقتصاد يشكلان صدمة للخصم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تماسك المجتمع الروسي ومتانة الاقتصاد شكلا صدمة غير متوقعة للخصم.

وقال بوتين خلال لقاء مع رؤساء البلديات الروسية: "ما يحدث الآن، أي تماسك مجتمعنا، وتعزيز اقتصادنا ليس فقط في قطاع الزراعة، ولكن في الصناعة، ونمو إمكانات القوات العسكرية، كل هذا شكل صدمة كاملة للخصم، إنها كاملة ومطلقة".

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وأضاف: "لقد دافعنا دائما عن مصالحنا. والآن ندافع عنها".

وأكد بوتين في وقت سابق أن روسيا بلد مقتدر ومكتف ذاتيا بكل معنى الكلمة وتسير بخطى ثابتة إلى الأمام. وتحدث عن الانجازات التي تحققت بالمجال الزراعي في البلاد، وأشار إلى أن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدّر رئيسي للمنتجات الزراعية وصارت في طليعة مصدري هذه المنتجات في العالم.

المصدر: RT