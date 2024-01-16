بوتين يؤكد استحالة هزيمة الروس ويروي ذكريات شخصية عن موت جدته بين يدي جده برصاصة نازية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المستحيل الانتصار على الروس، لأنهم "يحترمون بعضهم بعضا ولأن الوطن يجري في دمائهم".

وصرح بوتين خلال لقاء مع رؤساء البلديات الروسية: "يبدو لي أن هذه العلاقة تجاه بعضنا البعض وتجاه الوطن متجذرة في دماء شعبنا، ومن المستحيل هزيمة مثل هذا الشعب، وأولئك الذين يحاولون اتباع بعض التقاليد الغريبة عنا، مع بعض الإشارات الداخلية الدخيلة علينا، وكما قلتم، يخاطبون حلف "الناتو"، وما إلى ذلك، هؤلاء هم الأشخاص الذين دون أن يبدأوا في فعل أي شيء، خسروا كل شيء، لقد خانوا أسلافهم، وخانوا شعبهم ومصالحهم".

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وتحدث عن قراءته رسائل من جده الذي كتبها لابنه على الجبهة، وقال إنه في إحدى الرسائل "يروي جده كيف ماتت جدته بين ذراعيه بسبب رصاصة أصابتها في بطنها".

وأضاف بوتين: "كانت تنزف الدماء وتموت بين ذراعيه. وهو يكتب لابنه هناك، أضرب هؤلاء الأوغاد، وما إلى ذلك، ولكن هذه هي اللحظة، كما تعلمون، يا لها من لحظة غريبة، أنه يكتب رسالة إلى ابنه، بأن والدته ماتت، وعندما كانت تحتضر بين ذراعيه، قالت له: "لا تبكِ، لا تجعلني حزينة". هل يمكنكم أن تتخيلوا ما هذا؟ هذا الشيء جعلني أتألم، أي أنها تعرف أنها تحتضر، لكنها تحب زوجها كثيرا لدرجة أنها وتقول له: "لا تبكِ"، تفكر فيه وهي تحتضر وتقول له "لا تجعلني حزينة"".

المصدر: RT