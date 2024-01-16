بوتين: قصف أوكرانيا للمنشآت المدنية في روسيا هدفه التظاهر بالرد على ضرباتنا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بأن السلطات الأوكرانية من خلال قصفها أهدافا مدنية داخل روسيا تريد أن تظهر لشعبها و داعميها الغربيين بأنها قادرة في الرد على روسيا.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات في روسيا: "الناس من الخارج يتساءلون، لماذا تفعل سلطات كييف ما تفعله؟ إنهم يقصفون المدن والبلدات المسالمة ويضربون الساحات، ما هو المعنى العسكري في هذا؟ لا يوجد، صفر.. لماذا يفعلون ذلك؟ هناك إجابة.. لكي يُظهروا لشعوبهم ورعاتهم الذين يقدمون الأموال لشراء الأسلحة والذخائر، أنهم قادرون على الرد على تصرفات روسيا، عندما تقوم روسيا من أجل حل إحدى المهام الرئيسية (تجريد أوكرانيا من السلاح) بتنفيذ ضربات مستهدفة على البنية التحتية العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في عمق الأراضي الأوكرانية بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة، لذا يحاولون إظهار أنهم أيضا قادرون على فعل شيء ما".

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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

المصدر: نوفوستي+RT