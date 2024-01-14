خبير يكشف سبب معرفة الروس لمواقع المنشآت والمؤسسات العسكرية في أوكرانيا

قال الخبير العسكري الأوكراني أليكسي غيتمان، في حديث على قناة "إسبريسو" على يوتيوب، إن الجيش الروسي يعرف مواقع جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف: "هم (الروس) يعرفون جيدا جدا مواقع المنشآت العسكرية، لأن كل هذه المعلومات موجودة في المصادر المفتوحة: مواقع تواجد مؤسساتنا العسكرية أو المؤسسات المتعلقة بالإنتاج العسكري. يمكنك حتى العثور على إحداثياتها الدقيقة وأسمائها الدقيقة وما تنتجه".

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وأشار الخبير إلى أن السلطات الأوكرانية، في محاولاتها لمكافحة الفساد، قامت بنفسها برفع السرية عن جميع المنشآت العسكرية.

وخلص الخبير إلى القول: "هذا ليس مجرد غلطة، بل هذه جريمة، لأن هذه المواقع ستصبح حتما هدفا للقصف الروسي".

يوم أمس السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها نفذت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة على أهداف عسكرية في أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الضربة قد تحقق وتم إصابة جميع الأهداف بدقة عالية.

المصدر: نوفوستي