قدم رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين جوائز الحكومة الروسية في مجال الإعلام لعام 2023 وقد حصلت الزميلة آنا كنيشينكا على جائزتها لقاء العمل الميداني في تغطية العملية العسكرية الخاصة

عن ذلك كتبت آنا على صفحتها :"فزت بجائزة لقاء تغطية العملية العسكرية الخاصة والعمل في المناطق الساخنة. أنا ممتنة للغاية لذلك".

وأضافت:" دونباس، سوريا، العملية الخاصة، بالإضافة إلى خمسة مواسم من برنامج "كلاشينكوفا". أسرار الأسلحة الروسية" - تمت الإشادة بهذا العمل على أعلى مستوى، وهو أمر إيجابي للغاية ومهم جدا. لأنه يعطي حافزا قويا للمضي قدما والتطور في المهنة وعدم الخوف من القيام بمشاريع جديدة."

الجدير بالذكر أنه في كل عام، يقدم رئيس وزراء روسيا الجوائز الحكومية في مجال الإعلام في يوم الصحافة الروسية.

يتم الاحتفال بيوم الصحافة الروسية كل عام في 13 يناير.

تأسست جائزة حكومة الاتحاد الروسي في مجال الإعلام في عام 2005. يتم منحها للموظفين والفرق الإبداعية لإنجازات مهنية كبيرة.