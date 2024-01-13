شويغو يحقق حلم الفتاة ساشا 15 عاما بلقاء فريق الأكروبات وتحصل على هدية الميلاد

حقق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ضمن "أمنيات شجرة الميلاد"، حلم فتاة عمرها 15 عاما من موسكو، رغبت بمقابلة فريق الاستعراضات الجوية الروسي وكان لها ذلك في مطار كوبينكا قرب العاصمة.

وكتبت قناة "زفيزدا" في قناتها على "تلغرام": "حقق شويغو حلم الفتاة ساشا البالغة من العمر 15 عاما - وقدمها إلى فرق الأكروبات. تمكنت ساشا، مع فريق جيش الشباب التابع لها، من زيارة مطار كوبينكا بالقرب من موسكو في يوم أول نوبة طيران للعام 2024".

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والتقت الفتاة بطياري "الفرسان الروس" و"الخطاطيف" الروسية للاستعراضات الجوية، وجلست في قمرة القيادة للطائرات وحصلت على بدلة طيران وخوذة واقية مع توقيعات الطيارين عليها كهدية.

كما تمكنت ساشا من التحدث هي وأفراد الطاقم مع الوزير شويغو عبر تقنية الفيديو.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير شويغو كان قد وعد الطفلة ساشا من موسكو بتعريفها على الطيارين من فريق الطيران البهلواني الروسي.

جاء ذلك بعد أن تلقى رسالة منها حيث كتبت عن حلمها هذا في إطار حملة "شجرة الأمنيات" الخيرية.

وقال الوزير: "هذه الأمنية عظيمة يا ألكسندرا".

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اللافت أن "الفرسان الروس" و"الخطاطيف" هما أشهر فريقين للاستعراض الجوي في روسيا ومفخرة الطيران الروسي منذ تشكيلهما عام 1991. ويشارك الفريقان في المعارض الجوية في أنحاء العالم كافة.

وتسبق كل استعراض تدريبات مكثفة على مقاتلات "سوخوي ـ 27" و"ميغ ـ 29" الأسطورية في القاعدة الجوية "كوبينكا" على بعد 60 كيلومترا غرب موسكو.

المصدر: زفيزدا+ RT