أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ينص على دعم واشنطن للمبادرات التي "تقلل من اعتماد" الدول الأخرى على المنتجات الزراعية الروسية.

ووفقا للقانون، يجب على وزير الخزانة الأمريكي توجيه "المؤسسات المالية الدولية للدفاع عن الاستثمارات في المشاريع التي تقلل الاعتماد على المنتجات الزراعية الروسية" في البلدان الأخرى.

ويتوجب على الممثلين الأمريكيين في جميع المؤسسات المالية الدولية، وفقا للقانون "اتخاذ تدابير لضمان استدامة إمدادات الحبوب العالمية".

وصرحت سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في سبتمبر 2023 في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي، بأن الإدارة الأمريكية غير راضية عن حقيقة أن إمدادات الحبوب الروسية يمكن أن تحل محل الصادرات الأوكرانية في الأسواق العالمية.

المصدر: تاس