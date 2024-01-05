بسبب شدة الصقيع.. افتتاح مراكز لتوزيع المشروبات الساخنة على المارة في موسكو

أعلن موقع حكومة مدينة موسكو افتتاح مراكز لتوزيع المشروبات الساخنة بالمجان على المارة ورواد الحدائق بموسكو في ظل الصقيع الشديد الذي يخيم على المدينة.

إقرأ المزيد

وأضاف الموقع: "يمكن لسكان موسكو وضيوفها الاستمتاع بالمشروبات الساخنة في الحدائق العامة حيث افتتحت مراكز لتوزيعها مجانا في ظل الصقيع".

وأفاد مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية بأن ليلة الـ4 من يناير الجاري في موسكو كانت الأشد برودة منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت الحرارة إلى 27.1 تحت الصفر.

المصدر: نوفوستي