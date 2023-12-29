بابا نويل وعرض باليه على الجليد ضمن برنامج العام الجديد في معرض "روسيا"

ينتظر معرض ومنتدى "روسيا" الدولي ضيوفه للاحتفال بالعام الجديد حيث قام المنظمون بإعداد فعاليات ترفيهية وورشات عمل وعروض من شأنها أن تضفي البهجة على أيام العطلات.

وسيتمكن الزوار من لقاء 18 بابا نويلا مختلفا، والاستماع إلى أغاني فنانين روس مشهورين، ووضع زينة لشجرة عيد الميلاد بأيديهم، وأيضا حضور العرض الجليدي لإيليا أفيربوخ "كسارة البندق وملك الفئران".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن زيارة مهرجان النحت على الجليد والعرض التفاعلي "في ضيافة بابا نويل"، والاستماع إلى القصائد في أجواء رأس السنة وحضور العرض المجاني "عالم شخصية غايداي".

وسيقام المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في مركز معارض عموم روسيا، مع الكثير من وسائل الترفيه التي ترضي جميع الأذواق، بدءا من نهاية ديسمبر إلى 8 يناير، حيث ستكون هناك ورشات عمل وعروض للأطفال والكبار.

وقالت نائبة المدير العام لإدارة المعرض أناستاسيا زفياغينا في حديث لها مع RT: "نخطط للاحتفال بالعام الجديد 11 مرة، وفقا لعدد المناطق الزمنية في بلدنا. حيث سنحتفل به في الساعة 15:00 مع الشرق الأقصى وكامشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة 16:00 في ماغادان وسخالين وياكوتيا. وهكذا حتى تحتفل الـ 53 منطقة في روسيا بالعام الجديد في وقت واحد. وسينتهي ماراثون رأس السنة الجديدة في الأول من يناير في الساعة الواحدة صباحا، حيث سيأتي في هذا الوقت رأس السنة الجديدة إلى منازل أقصى غرب بلادنا في منطقة كالينينغراد".

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لضيوف مركز معارض عموم روسيا في الفترة من 26 من ديسمبر إلى 14 من يناير، الفرصة للقاء 18 بابا نويلا من مختلف شعوب روسيا، من الرجل العجوز القوزاق ذو اللحية والهدايا من إقليم ستافروبول إلى تشيسخان الذي يأتي من ياكوتيا. سيشارك في كل يوم عمل من أيام المعرض بابا نويل في موكب احتفالي على طول شارع غلافنوي آليه من الساعة 18:00.

وسيتمكن عشاق المسرح من مختلف الأعمار في منطقة مركز معارض عموم روسيا في 30 و 31 من ديسمبر من الاستمتاع بالمسرحية التفاعلية "في ضيافة بابا نويل" حيث سيتفاعل أبطالها بابا نويل وحفيدته (سنيغورتشكا) وملكة الثلج وليلى والذئب بنشاط مع الجمهور.

وسيشاهد ضيوف المعرض في يوم الأحد 31 من ديسمبر، عرض فلاش موب الراقص للعام الجديد، والذي سيؤديه راقصون وفنانون من موسكو.

وتشمل برامج الهواء الطلق الأخرى مهرجان النحت على الجليد، الذي افتتح في 26 من ديسمبر في مركز معارض عموم روسيا، وتعكس المنحوتات الإنجازات الرئيسية لروسيا والأحداث المهمة التي حدثت في البلاد في السنوات الأخيرة.

وافتُتح المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في نوفمبر عام 2023 ويستمر حتى أبريل عام 2024.

المصدر: RT