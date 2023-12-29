روسيا تحقق الحد الأدنى تاريخيا لوفيات "الرضع" والذكاء الاصطناعي يدخل إلى الممارسة السريرية

حققت روسيا الحد الأدنى تاريخيا بمعدلات وفيات الأطفال الرضع وتدنت وفيات الأطفال دون 17 عاما بنسبة 23٪ فضلا عن انخفاض معدل الوفيات الإجمالي بحسب ما ذكره وزير الصحة ميخائيل موراشكو.

وقال الوزير موراشكو في خطاب التهنئة للروس: "كانت نتائج عمل الأطباء الفعال والمنسق جيدة وتمثلت في انخفاض معدل الوفيات الإجمالي في البلاد وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع، وتم الوصول إلى الحد الأدنى تاريخيا في معدلات وفيات الرضع".

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وأرجع وزير الصحة الروسي الفضل في تحقيق هذه النتائج إلى إنشاء وتشغيل أحد أكثر برامج "الفحص ما قبل الولادة" و"حديثي الولادة" شمولا في روسيا، منوها برعاية الدولة بالمواليد الجدد".

كما لفت موراشكو أيضا إلى أن البلاد وصلت إلى الحد الأدنى من معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين.

وقال: "يتم إيلاء اهتمام خاص بالتدابير الوقائية، بما في ذلك المراقبة العيادية لأصحاب الأمراض المزمنة. وخضع أكثر من 87 مليون روسي لفحوصات وقائية وفحوصات طبية في عام 2023".

وأضاف: "شكرا جزيلا لكل من شارك بصورة نشطة! إن كل هذا يمهد لنا الطريق للتحرك نحو هدفنا الرئيسي المتمثل بزيادة متوسط ​​الأعمار المتوقعة لمواطنينا".

وأكد الوزير أن تحقيق هذه النتائج، من بين أمور أخرى، كان بفضل التحديث المستمر لنظم الرعاية الصحية الأولية وتجهيز المؤسسات الطبية بالمعدات الحديثة.

واختتم: "العلوم الطبية تتطور، والتحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية مستمر، وقد انتقل الذكاء الاصطناعي بقوة من عالم الخيال العلمي إلى الممارسة السريرية الحقيقية".

المصدر: تاس