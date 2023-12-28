وزير الدفاع الروسي يتعهد بتحقيق حلم الطفلة ساشا من موسكو
VK.ru
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وعد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الطفلة ساشا البالغة من العمر 15 عاما من موسكو بتعريفها على الطيارين من فريق الطيران البهلواني الروسي.
جاء ذلك بعد أن تلقى رسالة منها حيث كتبت عن حلمها هذا في إطار حملة "شجرة الأمنيات" الخيرية.
وقال الوزير: "هذه الأمنية عظيمة يا ألكسندرا".
يذكر أن حملة "شجرة الأمنيات" الخيرية لم يشارك فيها وزير الدفاع فحسب بل ونوابه وقادة الصنوف والأسلحة والأساطيل والهيئات والإدارات القيادية في القوات المسلحة الروسية.
المصدر: VK