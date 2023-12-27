بوتين: يجب تهيئة الظروف لجميع طلاب العلم لبلوغ أعلى مستويات العلوم والتكنولوجيا

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى تهيئة جميع الظروف اللازمة حتى يتمكن الناس من مختلف الأعمار من الارتقاء لأعلى المستويات في العلوم والتكنولوجيا والإنتاج.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة حول موضوع زيادة دور ومكانة المرشد والمعلم: "يتمتع شعب روسيا بإمكانيات هائلة، ونحن بحاجة إلى تهيئة جميع الظروف حتى يتمكن الناس من مختلف الأعمار من تحقيق أعلى المستويات في العلوم والتكنولوجيا والإنتاج، في النهاية إن مصير روسيا يعتمد على الإنجازات المشتركة للمعلمين (المرشدين) والطلاب".

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ويعقد الرئيس بوتين اليوم الأربعاء الاجتماع الأخير لمجلس الدولة لهذا العام في قصر الكرملين الكبير حول موضوع تعزيز دور ومكانة المعلم.

المصدر: نوفوستي