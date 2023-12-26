الحكومة الروسية تمدد حظر تصدير الخرطوش ورصاص المسدسات ومظروفاته

مددت الحكومة الروسية حظر تصدير خرطوش أسلحة الصيد ورصاص الأسلحة الفردية ومظروفاتها حتى الـ31 من ديسمبر 2025.

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جاء ذلك في بيان نشرته قناة "تليغرام" التابعة لمجلس الوزراء: "يمدد الحظر المفروض على تصدير خرطوش أسلحة الصيد ورصاص الأسلحة الفردية ومظروفاتها من عيارات معينة حتى الـ31 من ديسمبر 2025".

ويندرج هذا القرار في إطار إجراءات حماية مصالح الدولة، حيث تم فرضه في مايو 2023.

المصدر: تليغرام