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بوتين يزور "الحوض الشمالي" في بطرسبورغ لإطلاق سفن حربية

أخبار روسيا

بوتين يزور
RT
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زار الرئيس فلاديمير بوتين إلى "الحوض الشمالي" لبناء السفن في بطرسبورغ شمال غربي روسيا، حيث أذن برفع الأعلام فوق عدد من السفن الجديدة معلنا التحاقها بالأسطول الروسي.

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ورافق الرئيس بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف حيث أذن برفع الأعلام على فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" الجديدة.

وعبر تقنية الفيديو أذن بوتين برفع الأعلام على حاملة الصواريخ "ناروفومينسك"، وسفينة "ليف تشيرنافين" اللتين ستلتحقان بالأسطول الروسي.

المصدر: RT

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