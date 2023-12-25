مصمم "التمساح" يحتفل بعيد ميلاده الـ85

يمكننا أن نصف سيرغي ميخييف بأنه أسطورة حقيقية لصناعة المروحيات الوطنية الروسية، حيث استطاع الحفاظ على مدرسة المصممين "نيقولاي كاموف"، وعمل على مضاعفة قدرتها.

وعجز أي بلد في العالم عن تصميم مروحية ذات مخطط عمودي للمروحتين حيث تركب المروحة فوق الأخرى. أما بلادنا فاستطاعت تحقيق ذلك، ما أدى إلى ظهور"القرش الأسود"(كا-50) أولا، ثم مروحية "التمساح" التي يمكن اعتبارها فعليا أفضل مروحية استطلاعية ضاربة في العالم.

وقام بتصميمها سيرغي ميخييف الذي تولى إدارة مصممي مكتب "كاموف" للتصاميم عام 1974.

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ولد سيرغي ميخييف في مدينة خاباروفسك بأقصى شرق روسيا حيث أنهى المدرسة الثانوية، وبعد تخرجه في معهد "موسكو " للطيران عام 1962 بدأ عمله في مكتب التصميم الذي كان نيقولاي كاموف مديرا له آنذاك. ولم يغير مكان عمله لأكثر من 60 عاما.

وبعد وفاة نيقولاي كاموف عام 1974 تم تعيينه مصمما رئيسيا للشركة. وفي عام 1987 أصبح مصمما عاما فيها. وفي الفترة ما بين 1994 و2006 تولى كذلك منصب مدير مصنع المروحيات "كاموف".

وتم تحت إشرافه تصنيع سلسلة من المروحيات الفريدة " كا – 27" ، "كا-29"، "كا-31" ومروحية "كا- 32 آ" المدنية المتعددة المهام و"كا-226" الخفيفة المتعددة المهام وغيرها.

لكن ذاع صيته بعد أن صمّم مروحيتي "كا – 50" (القرش الأسود) و"كا – 52" (التمساح).

وتفوقت مروحيته "كا 50" البحرية الوحيدة المقعد على مروحية "مي – 28" البحرية الثنائية المقاعد من حيث المواصفات التقنية والتكتيكية.

وتم الآن دمج شركة "ميل" مع شركة "كاموف". لكن مروحية "كا – 52" (التمساح) من تصميم ميخييف لا تزال تحمل اسم مؤسسها ولا تزال تعد من أفضل المروحيات في روسيا والعالم، وما تزال تثبت فعاليتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس