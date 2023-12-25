"فرصة سعيدة" بكلماتها .. ماريا زاخاروفا تطلق أغنية عيد الميلاد (فيديو)

أقيم في مقر وزارة الخارجية الروسبة بموسكو مساء أمس حفل تقديم أغنية "عيد الميلاد، فرصة سعيدة" التي كتبت كلماتها المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا.

وجاء العرض الأول للأغنية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، وليتزامن أيضا مع عيد ميلاد زاخاروفا نفسها في 24 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور مجموعة من الدبلوماسيين والسياسيين والفنانين والصحفيين.

وضع موسيقى الأغنية الملحن البيلاروسي المدير الفني لمركز "سباماش" (المساهمة) ليونيد شيرين، وقامت بأدائها الأغنية المغنية البيلاروسية كسينيا جاليتسكايا البالغة من العمر 16 عاما.

وحظيت القصيدة التي أبدعتها ماريا زاخاروفا بمباركة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل.

كذلك حظيت مبادرة تأليف الأغنية بدعم وزيري الخارجية الروسي والبيلاروسي سيرغي لافروف وسيرغي ألينيك، وكذلك أمين عام دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي دميتري ميزنتسيف.

وامتزجت في فيديو كليب الأغنية رسوم فنان الشعب الروسي نيقاس سافرونوف عن أعياد الميلاد مع فيديو الكنائس البيلاروسية والروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا