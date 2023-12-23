الدفاع الروسية: الطيران البعيد المدى نفذ كل مهامه في عام 2023 بشكل جيد أو ممتاز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران البعيد المدى التابع للقوات الجوية والفضائية الروسية نفذ كل مهامه في عام 2023 بشكل "جيد أو ممتاز".

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، يوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ 109 لإنشاء الطيران البعيد المدى في روسيا إن "طواقم الطيران البعيد المدى شاركت في عام 2023 في العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، وفي تدريبات إدارة القوات المسلحة بقيادة القائد العام للقوات المسلحة الروسية وغير ذلك من الفعاليات الخاصة بالإعداد القتالي".

وتابع البيان أن "كافة الفعاليات العملية نفذت بنوعية جيدة أو ممتازة، ما يدل على المستوى العالي للإعداد ومهارة الطيران لدى الطواقم المشاركة".

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وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الطيران البعيد المدى نفذ مهام المراقبة فوق مياه المحيطين المتجمد الشمالي والهادئ، وكذلك البحر الأسود وبحار البلطيق والنرويج والشمال واليابان والبحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.

وتم كذلك تنفيذ عمليتين مشتركتين للمراقبة بالتعاون مع طواقم القاذفات البعيدة المدى للجيش الصيني.

وفي عام 2023 تسلمت قيادة الطيران البعيد المدى مزيدا من الطائرات الحربية المحدّثة، وبدأ الطيارون الشباب الذين التحقوا بوحدات الطيران البعيد المدى بدورات إعادة التدريب لقيادة نماذج جديدة من المعدات.

المصدر: تاس