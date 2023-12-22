حزمة مساعدات روسية جديدة لغزة (فيديو)

سلمت روسيا نحو 20 طناً من المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة إلى مصر، وتشمل المساعدات الغذاء والدواء والملابس وغيرها من المواد.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمواصلة إمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، وحث على التوصل إلى حل سلمي للحرب على قطاع غزة

وتحذر منظمات وهيئات دولية واقليمية من تردي الأوضاع الإنسانية في غرة في ظل فرض حصار على القطاع، ونقص أبسط مقومات الحياة من غذاء ومياه ودواء.

وكالة انباء وفا