بايدن يوقع مرسوما يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا

وقَع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا، حسبما أعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وورد في البيان: "يهدف مرسوم بايدن إلى جعل استخدام روسيا قاعدتها الصناعية العسكرية لدعم الجهود الرامية إلى تقويض الأمن في البلدان والمناطق المهمة للأمن القومي الأمريكي أمرا أكثر صعوبة".

وأضاف البيان: "كما يهدف المرسوم إلى منع استخدام روسيا للأنظمة المالية الدولية لاستيراد المنتجات ذات الاستخدام العسكري وغيرها من المنتجات المهمة من دول ثالثة".

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن جميع الإجراءات الغربية والحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستلقى الرد المناسب.

وقالت زاخاروفا: "كما تعلمون جيدا فإن جميع التدابير والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها بشأن العقوبات ضد بلدنا تتلقى الرد المناسب. ويتم العمل عليها بشكل مشترك بين الإدارات، ويتم اتخاذ القرارات المناسبة ومن ثم الموافقة عليها وتنفيذها، هكذا كان وهكذا سيكون".

المصدر: تاس