الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا فوق بحر آزوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخا أوكرانيا فوق بحر آزوف عند الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "في 21 ديسمبر، عند الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم صاروخي على أهداف في روسيا. وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصاروخ الأوكراني فوق بحر آزوف".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرات أوكرانية مسيّرة في سماء مقاطعة كورسك.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع: "اليوم، في حوالي الساعة 18.40، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كورسك أربع طائرات أخرى مسيّرة".

يذكر أنه في 5 ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 22 مسيرة، واعترضت 13 مسيرة أخرى فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم.

المصدر: تاس