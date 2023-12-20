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قوات الدفاع الجوي الروسي تسقط مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من بيلغورود

أخبار روسيا

قوات الدفاع الجوي الروسي تسقط مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من بيلغورود
Sputnik
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أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من بيلغورود، وبحسب البيانات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار.

وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "أسقطت منظومة الدفاع الجوي الروسية في منطقة بيلغورود مسيّرة عند اقترابها من المدينة، وتقوم الأجهزة المختصة بتوضيح المعلومات حول العواقب على الأرض، ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار ".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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