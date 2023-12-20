لجنة الانتخابات المركزية الروسية: تقلينا 16 طلب ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية حتى الآن

قالت إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية، إن اللجنة تلقت طلبات من 16 شخصا لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس المقبل.

وأضافت بامفيلوفا في اجتماع للجنة: "حتى هذه اللحظة، تلقينا بالفعل طلبات من 16 شخصا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في روسيا. لقد دخلت الحملة مرحلة نشطة".

إقرأ المزيد

ونوهت بامفيلوفا، بأنه وفقا لتقديرات لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد الطلبات سيزداد في المستقبل.

وقبل أيام، تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية بغرض ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المرتقبة مارس 2024.

وستعقد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس من العام المقبل 2024.

المصدر: تاس