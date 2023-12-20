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الأمن الروسي يصادر 673 كيلوغراما من الكوكايين في موسكو (فيديو)

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الأمن الروسي يصادر 673 كيلوغراما من الكوكايين في موسكو (فيديو)
أرشيف
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أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بأنه تمت في موسكو مصادرة 673 كلغم من الكوكايين قادمة من أمريكا اللاتينية بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 6.5 مليار روبل، كانت مخصصة للنقل للاتحاد الأوروبي.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "تم إحباط محاولة جديدة لجماعة إجرامية دولية لاستخدام الأراضي الروسية لنقل وبيع المخدرات. تم تسجيل محاولات لبيع شحنة بالجملة من الكوكايين من أمريكا اللاتينية في موسكو... وتم التعرف على اثنين من المواطنين الروس وصلا إلى مقاطعة موسكو من المناطق الحدودية للقيام بحملة مخدرات متعددة المراحل".

وأضاف البيان أنه تمت أثناء عملية القبض عليهما مصادرة 673 كيلوغراما من الكوكايين، "التي تتجاوز قيمتها بالجملة في السوق السوداء الروسية 2.5 مليار روبل"، في حين تتجاوز قيمتها من خلال مبيعات التجزئة 6.5 مليار روبل.
ويواجه المعتقلان عقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

المصدر: نوفوستي

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