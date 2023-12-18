بوتين يمدد سريان الإجراءات ضد الجهات الملتزمة بسقف الأسعار الغربي للنفط الروسي

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم سريان الإجراءات التي اتخذتها موسكو منذ فبراير الماضي ردا على فرض الدول الغربية سقفا على أسعار النفط الروسي ومشتقاته.

وحسب مرسوم الرئيس الروسي، الذي جرى نشره رسميا يوم الاثنين، تم تمديد الإجراءات حتى 30 يونيو عام 2024.

وبذلك تم تمديد سريان المرسوم للمرة الثانية، إذ كان المرسوم حول الإجراءات المضادة لسقف الأسعار ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023 أصلا، وتم تمديده لأول مرة حتى نهاية ديسمبر الجاري في وقت لاحق.

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يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي عند مستوى 60 دولارا مقابل البرميل في ديسمبر 2022، وفي فبراير 2023 على المشتقات النفطية عند مستوى ما بين 45 و100 دولار.

ورفضت روسيا الالتزام بسقف الأسعار المفروض عليها. ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن حظر توريد النفط الروسي والمشتقات النفطية للجهات التي تلتزم بسقف الأسعار، اعتبارا من 1 فبراير 2023.

المصدر: وكالات