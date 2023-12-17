قديروف يعلق على قرار حزب "روسيا الموحدة" دعم ترشح بوتين

وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قرار حزب "روسيا الموحدة" بالإجماع، دعم ترشح الرئيس فلاديمير بوتين لولاية رئاسية جديدة بأنه "القرار الوحيد الصحيح" في هذا الموقف.

وفي وقت سابق، أيد مؤتمر روسيا الموحدة بالإجماع ترشح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024. ويوم السبت، أيد اجتماع مجموعة ناخبي بوتين لعام 2024، قرار ترشح الرئيس.

وكتب قديروف في "تلغرام" معلقا: "أعتبر القرار الذي تم التوصل اليه بالاجماع من جانب زملائي في حزب روسيا الموحدة بدعم ترشح فلاديمير بوتين لولاية رئاسية جديدة، القرار الصحيح الوحيد الذي يمكن اتخاذه في هذا الموقف".

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وأضاف، بالطبع، نحن بحاجة لزعيم قوي وحكيم صاحب نظرة ثاقبة، يستطيع الوقوف في وجه الخصوم، يصون سيادة البلاد، ويحافظ على القيم التقليدية والثقافية الراسخة في مجتمعنا".

وتابع قديروف قائلا: ليس هناك شرف وسعادة أعظم من العمل من أجل خير الوطن، ضمن فريق الزعيم الوطني - فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في 17 مارس، وتتيح هذه الانتخابات للفائز البقاء في السلطة لمدة ست سنوات، وفي حالة عدم وجود فائز في الجولة الأولى، سوف تجرى الجولة الثانية بعد 21 يوما من انتهاء الجولة الأولى، على أن تكون الثانية في إبريل 2024.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته أمام الجمعية الاتحادية الروسية على أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وفي إطار الإلتزام الصارم بالقانون.

المصدر: نوفوستي