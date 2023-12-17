مجلس الاتحاد الروسي يشكل فريقا لمراقبة سير الانتخابات

أعلن أندريه كليموف، رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لحماية سيادة الدولة، عن تشكيل مجموعة مراقبة في مجلس الاتحاد لمراقبة محاولات التدخل في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال كليموف لوكالة ريا نوفوستي على هامش مؤتمر "روسيا الموحدة": "في 8 ديسمبر قررنا الإعلان عن موعد الانتخابات، ومنذ تلك اللحظة، وفقا للدستور، تكون الحملة الانتخابية قد بدأت.

وأضاف كليموف: في اليوم التالي على الفور، بدأت مجموعتنا المتخصصة عملها ــ نحن نسميها مجموعة المراقبة. ستعمل هذه المجموعة على أساس دائم لحين صدور نتائج الانتخابات، وسيكون ضمن اختصاصها وصلاحياتها مراقبة سير الانتخابات.

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ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في 17 مارس، وتتيح هذه الانتخابات للفائز البقاء في السلطة لمدة ست سنوات، وفي حالة عدم وجود فائز في الجولة الأولى، سوف تجرى الجولة الثانية بعد 21 يوما من انتهاء الجولة الأولى، على أن تكون الثانية في إبريل 2024.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته أمام الجمعية الاتحادية الروسية على أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وفي إطار الإلتزام الصارم بالقانون.

المصدر: نوفوستي