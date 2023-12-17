بوتين: إقليم دونباس لا مكان له في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمعرض "روسيا" المقام في مجمع المعارض VDNKh بموسكو، إن منطقة دونباس لا مكان لها في أوكرانيا.

وخلال الجولة التي أجراها في المعرض، زار بوتين جناحا مخصصا لجمهورية دونيتسك الشعبية. وهناك أخبرت القائمة على الجناح الرئيس بوتين أنها في الماضي، قبل انضمام دونباس لروسيا الاتحادية، كادت أن تطرد من الجامعة في عامها الدراسي الأول، لأنها في الامتحان رفضت وصف روسيا بأنها "دولة معادية"، كما أنها رفضت التحدث بالأوكرانية.

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وكإجراء عقابي تم استدعاء والديها لمكتب العميد حيث أخبروهما أن الفتاة "ليس لها مكان في هذا البلد".

فأجاب بوتين معلقا: "على الأرجح لا مكان لدونباس في ذلك البلد".

كما اطلع بوتين على رمز دونيتسك ـــــ وهو عبارة عن وردة فولاذية مصنوعة من شظايا القذائف. وقد علق بوتين على الوردة: بـ"رائع".

المصدر: نوفوستي