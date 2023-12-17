بوتين يكشف كيف سيقضي عيد رأس السنة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، إنه سيحتفل بحلول العام الجديد بكأس من الشمبانيا مع بعض المقربين منه.

وأضاف الرئيس، خلال حديثه في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" التلفزيوني على قناة "روسيا 1"، والذي نشره زاروبين على قناته في "تيليغرام": "كأس من الشمبانيا مع الأقرباء، وحديث حول مواضيع مختلفة".

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وأضاف بوتين أنه لم يذهب بعد إلى السوق لاختيار الهدايا، لكنه سيحاول أن يحضّر شيئا لطيفا لأولئك الذين يحتفل معهم بالعام الجديد.

المصدر: نوفوستي