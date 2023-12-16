شويغو يهنئ العسكريين والمحاربين القدامى الروس في يوم قوات الصواريخ الاستراتيجية

هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأفراد العسكريين في يوم قوات الصواريخ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذا الفرع من القوات الروسية يمثل حماية موثوقة للبلاد من التهديدات الخارجية.

وقال شويغو: "زملائي الجنود والضباط والعلماء والمصممين والعاملين في المجمع الصناعي العسكري، أهنئ الجميع وأشكركم على خدمتكم الواعية، أتمنى لكم الصحة الجيدة والسعادة والرفاهية والمزيد من النجاح لصالح الوطن".

وأضاف شويغو:" منذ إنشائها، ظلت قوات الصواريخ الاستراتيجية حاميا موثوقا به من التهديدات الخارجية، وضامنا للأمن القومي والاستقرار الاستراتيجي".

وشدد على أن قوات الصواريخ الاستراتيجية اليوم مسلحة بأنظمة صاروخية استراتيجية فريدة لا مثيل لها مع استعداد قتالي عال.

كما أشار إلى التدريب المهني الممتاز والمسؤولية والانضباط لأفراد قوات الصواريخ الاستراتيجية، والتي تسمح لهذا الفرع من القوات المسلحة "بإتقان التعامل مع الأسلحة الحديثة بنجاح، والقيام بالواجب القتالي، والاستعداد للوفاء الفوري بالمهام".

المصدر: نوفوستي