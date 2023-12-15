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ميشوستين: قرار بوتين المشاركة في الانتخابات يلبي احتياجات الشعب الروسي

أخبار روسيا

ميشوستين: قرار بوتين المشاركة في الانتخابات يلبي احتياجات الشعب الروسي
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه "من المهم تنفيذ تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين في الوقت المناسب، ومتابعة سيرها، الحكومة، كفريق بوتين، عليها مواصلة العمل بفعالية".

وشدد على أن تعليمات الرئيس للحكومة تمثل أولوية، وقال ميشوستين في هذا الصدد: "وافق فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين على الترشح للرئاسة، للعمل من أجل مواصلة تنمية البلاد، بما يلبي احتياجات الشعب. حكومة الاتحاد الروسي هي فريق بوتين، ويجب علينا مواصلة العمل بقوة وفعالية لصالح روسيا والمواطنين".

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وتشهد روسيا في ربيع العام القادم انتخابات رئاسية دورية.

وكان الرئيس بوتين قد أعلن الأسبوع الماضي خلال مراسم منح مجموعة من العسكريين أوسمة بطولة في الكرملين، نيّته الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وحذر بوتين خلال اجتماع آخر مع ممثلي اللجان الانتخابية من أي محاولات تدخل خارجية في سير الانتخابات سيتم قمعها بحزم. 

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المصدر: ريا نوفوستي

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