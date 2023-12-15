بوتين يوجه تعليماته إلى الحكومة والإدارة الرئاسية بعد "نتائج العام"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين التقى في 14 ديسمبر، بعد "نتائج العام"، مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين والإدارة الرئاسية وأعطى توجيهاته.

وأضاف بيسكوف: "لقد أصدر الرئيس بالفعل تعليماته أمس، واجتمع أيضا مع رئيس الوزراء وقيادة الإدارة الرئاسية. كانت هناك تعليمات فورية للعمل على تنفيذ العديد من القضايا التي أثيرت خلال هذه الفعالية".

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وأشار بيسكوف إلى أن الإدارة الرئاسية، تعمل حاليا في مجال إعداد قائمة محتملة من التعليمات، والنظر في القضايا التي قد يتم تضمينها هناك.

وقال بيسكوف: "أعتقد أن الأمر سيستغرق بضعة أيام وبعد ذلك سيتم نشر القائمة".

يوم أمس الخميس، عقد الرئيس بوتين مؤتمره الصحفي السنوي حيث عرض نتائج العام 2023 وأجاب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.

المصدر: تاس