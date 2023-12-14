لأول مرة .. روسيا تشرع قانونا يقضي بسحب الجنسية الروسية على الجرائم المرتكبة

تم لأول مرة في روسيا اتخاذ قرار بسحب الجنسية الروسية بسبب ارتكاب الجرائم بعد دخول القانون الجديد بهذا الشأن حيز التنفيذ.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن الخدمة الصحفية في إدارة الشؤون الداخلية التابعة لوزارة الداخلية الروسية.

إقرأ المزيد

وبحسب الإدارة تمت مصادرة جوازي سفر روسيين لشخصين يحملان الجنسية الروسية بتهمة تهريب المخدرات.

وأضافت الإدارة أيضا أنه تم خلال الإجراءات الأمنية التعرف على رجلين حصلا على الجنسية الروسية وفق قوانين اكتساب الجنسية. وتبيّن أنهما ارتكبا جرائم تتعلق بتداول المخدرات. وقد تم مصادرة 19 عبوة تحتوي على المخدرات من نوع (ميفيدرون) لدى أحدهما، كما تم مصادرة عبوة تحتوي على مواد اصطناعية مماثلة لدى الآخر. وتمت محاكمة المتهمين، واتخذت بحقهما قرارات بسحب جنسيتهما الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا