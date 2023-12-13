ارتفاع الكثبان الثلجية في موسكو يحطم أرقاما قياسية جديدة

أعلن رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا أن ارتفاع الثلوج المتساقطة في موسكو حتى نهاية الأسبوع الجاري سيحطم الأرقام القياسية المسجلة عامي 1919 و1941.

وقال فيلفاند في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن ارتفاع الكثبان الثلجية في موسكو سيصل نهاية الأسبوع الجاري إلى 40-45 سنتيمترا.

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وأضاف:" بلغ الحد الأقصى لارتفاع الكثبان الثلجية في 16 ديسمبر في موسكو 33 سنتيمترا، وتم تسجيل هذا الرقم القياسي عام 1919، وفي يوم الأحد كان الارتفاع القياسي للكثبان الثلجية 36 سنتيمترا، وتم تسجيله في عام 1941 عندما شنت القوات السوفيتية هجوما مضادا على القوات الألمانية النازية في منطقة موسكو. إن كل هذه الأرقام القياسية سيتم تحطيمها قريبا".

المصدر: نوفوستي