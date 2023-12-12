روسيا.. البدء بتجهيز "حسناء الكرملين" استعدادا لاستقبال الأعياد

وقع الاختيار هذه السنة على شجرة شوح في منطقة فريانوفو بالقرب من موسكو حيث تم قطعها وتجهيزها لنقلها إلى الكرملين حيث ستنصب في ساحة سوبورنايا (الكاتدرائية).

إقرأ المزيد

يذكر أن شجرة رأس السنة وعيد الميلاد الجديدة هي من نوع شجر الشوح وعمرها 84 عاما، وارتفاعها 25 مترا، وامتداد أغصانها 10 أمتار، وقطر جذعها 60 سنتيمترا. وقد تم العام الجاري ترشيح 30 شجرة شوح في منطقة موسكو لتنال لقب شجرة رأس السنة وعيد الميلاد في روسيا.

وجدير بالذكر أن عملية اختيار أهم رمز لرأس السنة بدأت الصيف الماضي، واستمرت لبضعة أشهر لأن اختيار شجرة الشوح يخضع لعدة شروط، من أهمها عمر الشجرة الذي يجب ألا يزيد عن 120 عاما. كما تم التركيز على الجاذبية البصرية للشجرة والشكل الهرمي الصحيح لتاجها واللون المشبع للإبر، وعدم وجود فروع جافة أو مكسورة، وهناك عامل هام آخر، وهو سهولة الوصول إلى شجرة الشوح حتى لا تتضرر الأشجار المجاورة.

وجرت العادة أن تنصب شجرة رأس السنة في ساحة الكاتدرائية في الكرملين كل عام بعد 20 ديسمبر.

المصدر: نوفوستي