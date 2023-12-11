خبير: بريطانيا لا تستطيع مضاهاة روسيا في مجال تطوير القدرات البحرية

أكد الخبير العسكري ماركو جيانانجيلي، في مقال لصحيفة "إكسبرس"، أن بريطانيا لا تستطيع مضاهاة روسيا في مجال تطوير القدرات البحرية.

وكتب جيانانجيلي: "في القطاع البحري، تقوم روسيا باستثمارات لا تستطيع المملكة المتحدة مضاهاتها".

وأشار إلى أن موسكو لديها غواصات مسيرة صغيرة قادرة على العمل في الأعماق القصوى، وهي مرتبطة بمنصات تحكم عائمة.

في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن ثلاثاً من أحدث الغواصات النووية من مشروع "Borey-A" تم ضمها إلى سلاح البحرية الروسية، وأن حصة السفن الحديثة في الثالوث النووي وصلت إلى 100%.

وشدد شويغو خلال جلسة مجلس رئاسة وزارة الدفاع، على أنه يتم تركيز الاهتمام على تعزيز القوات البحرية النووية الاستراتيجية.

وذكر الوزير أنه تم في عام 2018، تعزيز أساطيل البحرية الحربية الروسية بما يزيد عن 130 من السفن والزوارق وسفن الضمان الحربية.

المصدر: إكسبرس