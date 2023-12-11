أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن العديد من الدول دخل في صراع عسكري مع روسيا.

وقال مدفيديف في اجتماع مع كلاب المدارس عشية يوم الدستور: "الوقت الذي نعيش فيه وقت عاصف ومثير، بلدنا يواجه عددا كبيرا من الدول التي دخلت في صراع عسكري معنا، لكن على أي حال، الآن وقت خصب للغاية من أجل اكتساب المعرفة".

وفي وقت سابق، أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن أوكرانيا ستتلقى أموالا إضافية من الولايات المتحدة في ظاهرة ابتكرتها شركة "جو وهنتر وشركاؤهما" للتربح من الحرب.

وكتب في صفحته على "تلغرام": "إدارة بايدن ومن تطعمهم هذه الإدارة سيحصلون على المال في نهاية المطاف. وإن لم يحدث ذلك الآن، سيحدث في العام الجديد لدى مواصلة الأعمال التجارية القائمة على الحرب. وبسبب هذه الغنائم ستتدفق أنهار جديدة من الدماء، وتتحمل عائلة بايدن وكل أوغاد بانديرا المسؤولية عن ذلك".

المصدر: نوفوستي