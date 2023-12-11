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بوتين يدشن غواصتين نووتين قادرتين على حمل صواريخ عابرة للقارات

أخبار روسيا

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دشن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم غواصتي "الإمبراطور ألكسندر الـ3" و"كراسنويارسك" الذريتين الحاملتين للصواريخ النووية العابرة للقارات، وأكد أنهما ستسهمان في حماية روسيا لسنوات.

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وقال: "نعمل باستمرار على تجهيز قواتنا البحرية بأحدث المعدات والأسلحة، ونواضب على زيادة قدراتنا الإنتاجية للأسلحة بشكل مطرد".

وأشار إلى أن الغواصتين ستلتحقان عما قريب بأسطول المحيط الهادئ الروسي.

ولفت إلى أن خمس غواصات أخرى من نفس الطراز قيد الإنشاء حاليا، فيما يشارف حوض  "سيفماش" لصناعة السفن والغواصات على الانتهاء من تصنيع غواصة "أرخانغيلسك" الذرية.

وكشف عن أن حوض "سيفماش" سينتج ثلاث غواصات حاملة للصواريخ الاستراتيجية من فئة "بوريي-آ" خلال السنوات القادمة.

المصدر: نوفوستي

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