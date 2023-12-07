استطلاع: 70% من الروس يؤيدون ترشح بوتين لولاية رئاسية جديدة

أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "استطلاع الراي العام" أن 70 % من المواطنين الروس، يعتقدون أن على الرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وتضمن الاستطلاع سؤالا عما يتوجب على الرئيس الروسي فعله في عام 2024، فأجاب 70 % من المشاركين بأن عليه أن يترشح لولاية جديدة، في حين يرى 15 % أن عليه أن يترك منصب الرئيس، مع بقائه ضمن قيادة البلاد، فيما يعتقد 8 % أن على الرئيس أن يترك السياسة، مقابل 7% لم يحددوا موقفهم.

وعن سؤال المشاركين عن المشاعر والعواطف التي يكنونها لبوتين، كانت الإجابة: 44 بالمئة ــ الثقة، و34 % ــ الأمل، و31 %ــ الهدوء والثقة في المستقبل، و30 % ــ الفخر، و16 % ــ الامتنان، و9 %ــ التعاطف والمحبة.

وأفاد أكثر من نصف المشاركين (67 %) أن أنشطة بوتين تلبي مصالحهم.

وعلى السؤال عما إذا كان بوتين يدرك أو لا يدرك ما هي احتياجات الناس العاديين ومصالحهم ــ أجاب 74 بالمئة بالإيجاب.

وبسؤال المشاركين عن مدى توفر الفرص أمام الشباب لتحقيق تطلعاتهم، وإيجاد الفرصة المناسبة لتوظيف قدراتهم، وتحقيق النجاح في الحياة، كان ثلاثة من كل أربعة مشاركين (77 بالمئة) يعتقدون أن الفرص متوفرة.

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وفي الوقت نفسه، أفاد أكثر من نصف الشباب (63 بالمئة) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، أنهم يملكون الآن فرصاً أكبر لتحقيق النجاح في الحياة مقارنة بما كانت عليه الحال قبل 5 سنوات.

وقد شمل الاستطلاع 6100 مشارك، وأجري في أواخر أكتوبر - أوائل نوفمبر.

المصدر: ريا نوفوستي