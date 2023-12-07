إطلاق نار في مدرسة بمدينة بريانسك الروسية (فيديو)

أعلنت إدارة مدينة بريانسك غربي روسيا مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في إطلاق نار وقع اليوم في إحدى مدارس المدينة.

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وجاء في بيان صدر عن الإدارة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "تلقت خدمة الطوارئ بالمدينة في الساعة 9:15 من صباح اليوم الخميس بلاغا بوقوع حادث في مدرسة رقم 5 في حي بيجينسكي. ووفقا المعلومات الأولية أحضرت طالبة في الصف الثامن سلاحا إلى المدرسة وبدأت بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص ومقتل اثنين. وأحد القتيلين الطالبة التي جاءت بالسلاح حيث أطلقت النار على نفسها".

المصدر: نوفوستي